انت الان تتابع خبر رحلات طيران بأسعار خرافية .. أديل تطلق عروضا تبدأ من 129 ريال - دوليا وداخليا والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 28 مايو 2025 01:01 مساءً - أعلنت شركة طيران أديل السعودية عن تحقيقها إنجازًا بارزًا بنقل 30 مليون مسافر منذ انطلاق عملياتها في عام 2017 احتفالًا بهذا الإنجاز، أطلقت الشركة عرضًا ترويجيًا خاصًا يمنح المسافرين خصمًا يصل إلى 30% على جميع رحلاتها، سواء الداخلية أو الدولية عظههف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل العرض الترويجي

يستمر العرض لمدة ثلاثة أيام من 27 إلى 29 أغسطس ويشمل جميع الوجهات التي تخدمها طيران أديل ويمكن للمسافرين الاستفادة من هذا الخصم للسفر خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر ويتاح الحجز عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيقها الرسمي.

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احتفال بالمسافر رقم 30 مليون

في 26 أغسطس 2025، استقبلت طيران أديل مسافرها رقم 30 مليون، عبدالعزيز الزهراني، على متن الرحلة F3 317 من جدة إلى الدمام كجزء من الاحتفال، حصل الزهراني على قسيمة سفر بقيمة 1000 ريال سعودي، وتم توزيع هدايا مفاجئة على باقي الركاب.

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نمو مستمر وتوسع في الوجهات

تعد طيران أديل واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في المملكة، حيث تشغل أسطولًا مكونًا من 33 طائرة وتخدم ما يقرب من 30 وجهة داخلية ودولية انطلاقًا من قواعدها في الرياض وجدة والدمام وتخطط الشركة لتوسيع شبكتها بإضافة وجهات جديدة وزيادة الترددات على الخطوط الحالية، مدعومة بطلبية حديثة لشراء 51 طائرة جديدة.