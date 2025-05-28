انت الان تتابع خبر وزارة العدل تعلن بدء تطبيق السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية لمن عليه وقف خدمات وتكشف عن الحالات التي يستثنيها القرار الجديد والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 28 مايو 2025 04:01 صباحاً - أعلنت وزارة العدل السعودية عن تأكيدها لنظام إيقاف الخدمات الذي يمنع الأفراد من سحب رواتبهم عبر البنوك أو أي مؤسسة حكومية أخرى في حالة وجود التزامات مالية أو قانونية غير مسددة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام الجميع بتسوية ديونهم قبل استعادة خدماتهم بمخوخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأثير إيقاف الخدمات على حياة الأفراد

تسبب إيقاف الخدمات تعطيل العديد من الخدمات الأساسية، مما ينعكس بشكل كبير على حياة الأفراد، حيث تشمل:

إصدار وتجديد الهوية الوطنية: يعيق قدرة الفرد على إثبات هويته وإجراء المعاملات الرسمية.

إصدار وتجديد رخصة القيادة: يمنع الفرد من القيادة بشكل قانوني، مما يؤثر على تنقله وحياته اليومية.

إصدار وتجديد جواز السفر: يحرم الفرد من السفر خارج المملكة لأي غرض.

نقل ملكية السيارة: يمنع الفرد من بيع أو شراء سيارة، مما يؤثر على قدرته على التصرف في ممتلكاته.

خدمات السفر والوكالات والمراسلة مع وزارة التجارة وهيئة سوق العمل: يتوقف الوصول إلى هذه الخدمات، مما يؤثر على الأعمال التجارية والمعاملات الرسمية.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

يمكن للأفراد الاستعلام عن حالة إيقاف خدماتهم بسهولة عبر بوابة ناجز الإلكترونية باتباع الخطوات التالية: