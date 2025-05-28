نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلبة جامعة سليمان الراجحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رعى الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير منطقة القصيم، نيابة عن سمو أمير منطقة القصيم، حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلبة جامعة سليمان الراجحي، وذلك في مقر الجامعة بمحافظة البكيرية.

وعبّر الخريجون في كلمتهم خلال الحفل عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز، مؤكدين شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- لما وفّرته لهم الجامعة من بيئة علمية متقدمة وداعمة.

عقب ذلك، ألقى ممثل مجلس أمناء الجامعة كلمة رفع فيها شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة، على تشريفه الحفل ورعايته لهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس دعم القيادة المتواصل لمسيرة التعليم وتمكين الشباب.

وهنأ سمو نائب أمير منطقة القصيم الخريجين والخريجات وأسرهم، معربًا عن سعادته بمشاركتهم فرحتهم بهذا الإنجاز العلمي، مشيدًا بالدور الريادي الذي تقوم به جامعة سليمان الراجحي في رفد الوطن بكفاءات ستعمل على خدمة المجتمع وتنميته، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في التعليم النوعي لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة