نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبوت هلال ذي الحجة في السعودية.. تعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجري، ليكون يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام الشهر المبارك.

وحسب ما أعلنت الجهات المختصة في السعودية، فإن وقفة عرفات من المقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وسيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الجمعة 6 يونيو 2025.

موعد عيد الاضحي المبارك في مصر بعد اعلان السعودية

أشارت الحسابات الفلكية، التي جاءت متوافقة مع الرؤية الشرعية المعلنة من قبل الجهات المختصة في السعودية، إلى أن أول أيام شهر ذي الحجة هو يوم الأربعاء 28 مايو 2025، ما يجعل يوم الخميس 5 يونيو هو يوم وقفة عرفات، ويليه أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو، ليحتفل المسلمون في شتى أنحاء العالم بهذه المناسبة المباركة.

إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

في مصر، من المنتظر أن تبدأ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص اعتبارا من يوم وقفة عرفات، الخميس 5 يونيو، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو، وقد تمتد إلى يوم الثلاثاء 10 يونيو بناء على قرارات مجلس الوزراء أو حسب طبيعة العمل داخل كل جهة.

كما تشمل الإجازة الرسمية جميع البنوك والمؤسسات المالية، وذلك وفقا لما يصدر عن البنك المركزي المصري بخصوص العطلات الرسمية في القطاع المصرفي.

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يُتوقع أن تكون وقفة عرفات هذا العام يوم الخميس 5 يونيو 2025، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025. وتشير التقديرات إلى أن شهر ذي القعدة سيكتمل 29 يومًا، ويبدأ شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 28 مايو 2025.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر (فلكيًا)

وفقًا للتقديرات الحالية، من المتوقع أن تمنح الحكومة المصرية إجازة عيد الأضحى لمدة 5 أيام، تبدأ من يوم الخميس 5 يونيو (وقفة عرفات)، وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025، على النحو التالي:

الخميس 5 يونيو: وقفة عرفات

الجمعة 6 يونيو: أول أيام عيد الأضحى

السبت 7 يونيو: ثاني أيام العيد

الأحد 8 يونيو: ثالث أيام العيد

الاثنين 9 يونيو: رابع أيام العيد

حتى الآن، لم يصدر مجلس الوزراء أو وزارة القوى العاملة قرارًا رسميًا بعدد أيام إجازة عيد الأضحى، لكن التوقعات تشير إلى اعتماد نفس عدد الأيام كما في السنوات الماضية، خاصة إذا صادف العيد عطلات نهاية الأسبوع، ما يعزز فرص تمديد الإجازة.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر بعد عيد الأضحى 2025

بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، تنتظر المصريين عدة مناسبات وإجازات رسمية أخرى خلال عام 2025، من أبرزها:

رأس السنة الهجرية: الجمعة 27 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو (قد تُرحل إلى الخميس 3 يوليو)

المولد النبوي الشريف: السبت 6 سبتمبر

عيد القوات المسلحة: الاثنين 6 أكتوبر (محتمل ترحيله إلى الخميس 9 أكتوبر)

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بإصدار القرارات الرسمية المتعلقة بالإجازات في مصر، ويجري أحيانًا ترحيل الإجازات التي تصادف عطلات نهاية الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، لضمان استفادة أكبر عدد من الموظفين منها.