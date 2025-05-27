نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ السعودية تعلن: وقفة عرفات الخميس 5 يونيو وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446 والميلادي 2025، أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء 28 مايو هو غرة الشهر الفضيل.

وبناء عليه، تحل وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، ويأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

عيد الأضحى أهم الأعياد الإسلامية

وتعد هذه المناسبة من أهم الأعياد الإسلامية التي تشهد اهتماما واسعا على المستوى الرسمي والشعبي، سواء من حيث الطقوس الدينية أو الإجازات الرسمية التي تمنح للموظفين في مختلف الدول العربية والإسلامية.

موعد عيد الاضحي المبارك في مصر بعد اعلان السعودية

أشارت الحسابات الفلكية، التي جاءت متوافقة مع الرؤية الشرعية المعلنة من قبل الجهات المختصة في السعودية، إلى أن أول أيام شهر ذي الحجة هو يوم الأربعاء 28 مايو 2025، ما يجعل يوم الخميس 5 يونيو هو يوم وقفة عرفات، ويليه أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو، ليحتفل المسلمون في شتى أنحاء العالم بهذه المناسبة المباركة.

إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

في مصر، من المنتظر أن تبدأ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص اعتبارا من يوم وقفة عرفات، الخميس 5 يونيو، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو، وقد تمتد إلى يوم الثلاثاء 10 يونيو بناء على قرارات مجلس الوزراء أو حسب طبيعة العمل داخل كل جهة.

كما تشمل الإجازة الرسمية جميع البنوك والمؤسسات المالية، وذلك وفقا لما يصدر عن البنك المركزي المصري بخصوص العطلات الرسمية في القطاع المصرفي.

موعد عطلة عيد الأضحى 2025 في الإمارات

وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ رسميا من يوم الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 10 يونيو.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فمن المتوقع أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارا مشابها خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يحصل العاملون في هذا القطاع على نفس مدة الإجازة التي قررت للقطاع الحكومي.