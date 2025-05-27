نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير عام الجوازات المكلّف يتفقد جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة، للوقوف ميدانيًّا على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وحثّ اللواء المربع منسوبي الجوازات في المطار على مضاعفة الجهود وتقديم أرقى مستويات الخدمة للحجاج، بما يعكس الصورة المشرفة للجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية في المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ للتأكد من إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة