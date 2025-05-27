انت الان تتابع خبر أخيرا تحقق الحلم .. السعودية تمنح الزوجات إقامة دائمة بشروط سهلة وأسعار مذهلة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الثلاثاء 27 مايو 2025 07:57 مساءً - في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أصبح موضوع الإقامة الدائمة محور اهتمام العديد من المقيمين والمغتربين تتعدد الأنباء والتقارير حول هذا الموضوع، مما يستدعي توضيح الحقائق وتقديم صورة واضحة عن الوضع الراهن سظردث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الإقامة المميزة

أطلقت المملكة برنامج الإقامة المميزة بهدف جذب المستثمرين والكفاءات المتميزة. ينقسم البرنامج إلى نوعين:

الإقامة المميزة محددة المدة: تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد، مقابل رسوم سنوية تُقدر بـ100 ألف ريال سعودي. الإقامة المميزة غير محددة المدة: تُمنح بشكل دائم، مقابل رسوم تُدفع مرة واحدة تُقدر بـ800 ألف ريال سعودي.

اقرأ أيضا: الفرصة الأخيرة للوافدين .. السعودية تحدد موعد إنهاء التوظيف الأجنبي في هذه المهن

الشائعات والحقائق

انتشرت مؤخرًا شائعات حول تخفيض رسوم الإقامة الدائمة وتقديم امتيازات إضافية للمقيمين، إلا أن الجهات الرسمية نفت هذه الأنباء، مؤكدة أن شروط ورسوم الإقامة المميزة لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن التفاصيل المعتمدة لا تزال كما هي.

اقرأ أيضا: قرار صادم ومفاجئ .. السعودية تستقدم عمالة أجنبية وتنهي سعودة هذه المهن

الامتيازات الممنوحة

يحصل حامل الإقامة المميزة على عدة امتيازات، منها:

الإقامة في المملكة مع أسرته.

امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية.

استخدام المنافذ الخاصة بالمواطنين السعوديين.

العمل في القطاع الخاص والتنقل بين المهن.

الإعفاء من رسوم الإقامة والكفالة.

التطلعات المستقبلية

يتطلع العديد من المقيمين إلى مزيد من التسهيلات، مثل: