طريقة الوقاية من ضربات الشمس ومضاعفات الربو.. وزارة الصحة توجه إرشادات مهمة للحجاج

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أحمد جودة - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة في موسم الحج، تزداد احتمالية تعرض الحجاج لمخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري، خاصة أثناء أداء مناسك الحج تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأجواء الحارة.

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الإرشادات الهامة لحجاج بيت الله الحرام، حرصًا على سلامتهم وضمان أداء المناسك بيسر وأمان.



وتشمل هذه الإرشادات طرق التعامل مع حالات الإصابة بضربات الشمس، وكيفية التخفيف من حدتها ومنع تطور المضاعفات الصحية الخطيرة الناتجة عنها إلى جانب نصائح مهمة لمرضى الربو لتجنب أزمات التنفس خلال فترة الحج.



وأكدت وزارة الصحة أن التزام الحجاج بهذه التعليمات يعزز من قدرتهم على مواجهة الأجواء الحارة، ويحمي صحتهم خلال تأدية الشعائر مع جاهزية العيادات الطبية لاستقبال أي حالات طارئة خلال موسم الحج.

خطوات التعامل مع حالات الإصابة بضربات الشمس أثناء الحج

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التعامل السريع مع حالات ضربات الشمس يساهم في إنقاذ حياة المصاب، داعية الحجاج إلى اتباع الخطوات التالية عند الاشتباه في إصابة أحدهم بضربة شمس:

نقل المصاب فورًا إلى مكان بارد وظليل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

إزالة الملابس الخارجية لتخفيف درجة حرارة الجسم قدر الإمكان.

تبريد الجسم باستخدام الماء، مع التركيز على منطقتي الرقبة والرأس.

إعطاء المصاب سوائل مناسبة إذا كان قادرًا على الشرب.

تعريض المصاب لمصدر هواء، سواء باستخدام مروحة أو مكيف هواء.

التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

الوقاية من مضاعفات ضربات الشمس خلال موسم الحج

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الالتزام بتلك التعليمات يساعد بشكل كبير في الوقاية من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن ضربات الشمس، مشددًا على أهمية تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، واستخدام المظلات والملابس القطنية الفاتحة، لتقليل فرص الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

كما أكد على جاهزية العيادات الطبية المنتشرة في المشاعر المقدسة لتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة للحجاج.

نصائح هامة لمرضى الربو خلال موسم الحج

وجهت وزارة الصحة نصائح خاصة لمرضى الربو، مشيرة إلى أهمية استشارة الطبيب قبل أداء مناسك الحج لتجنب أي مضاعفات قد تحدث، خاصة في ظل الزحام والطقس الحار والغبار المحتمل.

وشددت الوزارة على ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية: