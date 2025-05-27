نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إرادة" تدمج 91 طالبًا من ذوي الإعاقة في مدارس الجبيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت جمعية "إرادة" لذوي الاحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية اليوم عامها الدراسي بدمج 91 طالبًا في المدارس، بعد اجتيازهم البرامج التأهيلية اللازمة، في خطوة تعكس نجاح جهود التمكين والتأهيل.

وقدّمت الجمعية 626 جلسة استشارية دعمًا للتكامل بين الأسرة والمختصين، ضمن جهودها في بناء شراكة فاعلة بين الأسرة والجمعية، شملت مراحل من النمو والتطور في الجوانب التعليمية، والتأهيلية، والنفسية، والاجتماعية، بدعمٍ وثيق من أولياء الأمور وشركاء النجاح، إلى جانب تنفيذ أكثر من 110 ورش تدريبية للكادر التربوي والأسر، ضمن خطتها لرفع كفاءة الأداء.

وأكد المدير العام للجمعية عبداللطيف الحربي التزام الجمعية برؤية شاملة لتمكين ذوي الإعاقة، مشيدًا بالشراكة الفاعلة بين الأسر والكوادر التعليمية في صناعة هذا الأثر التربوي والإنساني