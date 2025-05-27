نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإيسيسكو" تحتفي بسمرقند عاصمةً للثقافة في العالم الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالشراكة مع وزارة الثقافة الأوزبكية اليوم، باختيار مدينة سمرقند عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2025، بمشاركة عدد من وزراء الثقافة والسفراء من دول العالم الإسلامي.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة من مقرها بالرباط، أن فعاليات هذه التظاهرة بدأت من سمرقند بمؤتمر دولي تحت عنوان "التراث الروحي والتعبيرات الثقافية للعالم الإسلامي: الخط والموسيقى والشعر والتضامن"، وأكد خلاله المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك أن تاريخ سمرقند وتراثها الغني يؤكدان استحقاقها عن جدارة لقب مدينة الحضارة العالمة، مضيفًا أن رؤية القيادة الأوزبكية الهادفة لصون وحفظ الهوية والتراث، انسجمت مع رؤية "الإيسيسكو" وتوجهاتها لتنتج عن ذلك مجموعة من المبادرات والمشاريع ومنها الاحتفاء بعاصمة الثقافة.

وتطرقت باقي التدخلات إلى أهمية الفنون والشعر والأدب والموسيقى في الحفاظ على التراث والدفاع عن الهوية والقيم، لا سيما في ظل العولمة وآثارها السلبية، مشيدة بالجهود الوطنية في مجالات حفظ التراث المادي وغير المادي، وتعزيز الهوية الثقافية، وقيم التضامن والسلام