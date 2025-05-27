نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تشدد عقوبات مخالفي الحج وتطلق برامج دعوية وتوعوية لتيسير أداء المناسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الداخلية السعودية أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح نظامي للحج سيواجهون الترحيل الفوري والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مشددةً على أن الحصول على تصريح نظامي يعد شرطًا أساسيًا لأداء فريضة الحج وفقًا للأنظمة المعتمدة.

ودعت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، جميع المقيمين والزوار إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، والتي تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك في أجواء مفعمة بالطمأنينة والسكينة.

كما حثت الوزارة على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو بالرقم (999) في باقي مناطق المملكة.

برامج دعوية عبر "يوتيوب" لتوعية الحجاج بأحكام المناسك

في سياق متصل، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، عبر الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، برنامجًا دعويًا توعويًا عبر قناتها الرسمية على منصة "يوتيوب"، بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء ولمدة 13 يومًا، ضمن خطتها التوعوية لموسم حج هذا العام.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن البرنامج يشارك فيه نخبة من كبار العلماء والمشايخ والدعاة، ويتضمن محاضرات تُبث يوميًا على فترتين صباحية ومسائية، لتغطية مختلف الجوانب الشرعية والعقدية والسلوكية المرتبطة بالحج.

وتشمل موضوعات البرنامج فضل الحج وثوابه، وأهمية عشر ذي الحجة، وأحكام المناسك، وأسس التوحيد، والوسطية والاعتدال، والسلوكيات الحميدة في الحج، وأحكام الهدي والأضاحي، وغيرها من الموضوعات التي تساهم في تعزيز وعي الحجاج وإثراء معرفتهم الدينية.

مبادرة "عليكم بالسكينة" لتعزيز راحة القاصدات لأداء المناسك

من جانبها، دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الشؤون النسائية، مبادرة جديدة تحت عنوان "عليكم بالسكينة"، والتي تهدف إلى تعزيز السكينة والطمأنينة بين القاصدات، وتسهيل أدائهن لمناسك الحج في أجواء روحانية وتعبدية.

وأوضحت الدكتورة عائشة العقلا، وكيلة الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام، أن المبادرة تشمل تقديم برامج إثرائية متنوعة ولقاءات توجيهية، إضافة إلى توفير منصة للإجابة على استفسارات النساء وتقديم التوعية والإرشاد، مع التركيز على نشر قيم الرفق والسكينة.

كما تشمل المبادرة برامج تعليمية حول كيفية أداء مناسك الحج وآدابه، لتوفير تجربة ميسرة وسلسة للنساء الحاجات.

القطارات السعودية تساهم في دعم خطة تنقلات الحجاج

وفي إطار تسهيل تنقلات الحجاج، تساهم قطارات المملكة، وعلى رأسها قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع، في دعم خطط النقل خلال موسم حج 1446 هـ.

ووفقًا للمصادر الرسمية، يتوقع أن ينقل قطار المشاعر المقدسة أكثر من مليوني حاج بين منى ومزدلفة وعرفات، من خلال 17 قطارًا مجهزًا بكامل المواصفات الفنية، بما يضمن تجربة تنقل آمنة وسريعة لضيوف الرحمن.

ويشهد قطار المشاعر تنفيذ أكثر من 2000 رحلة خلال موسم الحج، موزعة على خمس حركات تشغيلية في عدة مواقع، تحت إشراف مباشر من أكثر من 7500 موظف من الكوادر الوطنية المؤهلة.

ويرتبط القطار بتسع محطات موزعة في المشاعر المقدسة، عبر مسار حديدي بطول 18 كيلومترًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، وتبلغ سرعته التشغيلية 80 كيلومترًا في الساعة، مع استغراق الرحلة بين منى وعرفات نحو 20 دقيقة.

أما قطار الحرمين السريع، فينفذ أكثر من 4700 رحلة خلال موسم الحج، بسعة تتجاوز مليوني مقعد، مسجلًا زيادة تفوق 400 ألف مقعد مقارنة بالموسم الماضي، بما يعزز قدرة النقل الفعالة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي.