عاجل .. قرارات الزامية تغير شكل المدارس الأهلية والعالمية من بداية العام الدراسي الجديد

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الرياض - أحمد صلاح في الثلاثاء 27 مايو 2025 09:58 صباحاً - في إطار سعي المملكة لتحقيق رؤية 2030 تعمل الجهات المعنية على إعادة تنظيم سوق العمل، وتحسين بيئة الخدمات وضمان حقوق المسافرين والمقيمين، مع الحفاظ على النظام العام وقد أُعلن مؤخرًا عن مجموعة من القرارات والإجراءات التي أثارت اهتمامًا واسعًا، خاصةً لما تحمله من تغييرات كبيرة تمس الوافدين، المسافرين، والموظفين في بعض القطاعات لوووش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ترحيل وغرامات على المقيمين المخالفين

أعلنت السلطات السعودية عن بدء تطبيق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى الترحيل الفوري للوافدين في الحالات التالية:

التجاري.

عدم تجديد الإقامة أو التأشيرات.

هذه الإجراءالعمل لحسابهم الخاص أو لدى غير الكفيل.

التسترات تأتي ضمن خطة مكافحة المخالفات العمالية والتنظيمية في المملكة.

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إلغاء إقامة آلاف الوافدين في مهن محددة

ضمن خطة التوطين المتقدمة، سيتم:

إلغاء الإقامات للوافدين العاملين في مهن السكرتارية، الموارد البشرية، العلاقات العامة، المبيعات، التسويق، وبعض الوظائف الإدارية.

استبدالهم بكفاءات وطنية سعودية، دعمًا لفرص التوظيف المحلية.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من توجيهات وزارة الموارد البشرية لتعزيز التوازن الوظيفي في السوق السعودي.

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نظام الكفالة الجديد 2025

تستعد السعودية لإلغاء نظام الكفالة التقليدي بشكل رسمي في عدة قطاعات، ليُستبدل بـ:

عقد عمل مباشر بين العامل وصاحب المنشأة.

حرية التنقل الوظيفي دون الحاجة لموافقة الكفيل، وفق ضوابط محددة.

هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جاذبية سوق العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة.

تعويضات فورية للمسافرين عبر مطارات المملكة

أعلنت هيئة الطيران المدني:

صرف تعويض مالي يصل إلى 6500 ريال لكل مسافر في حال تلف أو فقدان أو تأخير الأمتعة.

إلزام شركات الطيران بالرد الفوري والتعويض خلال فترة قصيرة.

على المسافر تقديم بطاقة الصعود وإثبات الحجز لتقديم طلب التعويض.

زيادة مرتقبة في رواتب بعض الموظفين

كشفت تقارير محلية عن دراسة رسمية لزيادة رواتب موظفي التعليم العام، وبعض الفئات الحكومية الأخرى، وذلك بهدف:

تحسين دخل المعلمين.

تقليل فجوة الرواتب بين القطاعات.

حتى الآن، لم يُحدد موعد رسمي، لكنها خطوة قيد التنفيذ في إطار تطوير القطاع الوظيفي.

الجوازات تنفي إعفاء الوافدين من الرسوم

ردًا على الشائعات المنتشرة، أكدت المديرية العامة للجوازات: