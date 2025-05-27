انت الان تتابع خبر كارثة إخلاء في مكة المكرمة .. أحياء تاريخية تمحى فجأة من الخريطة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:51 صباحاً - في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد ببدء مرحلة جديدة من عمليات الهدم في مكة المكرمة خلال عام 2025، مما أثار قلقًا بين سكان المدينة المقدسة وتعد مكة المكرمة من أقدس المدن في العالم الإسلامي، وأي تغيير عمراني فيها يخضع لرقابة مشددة وتخطيط دقيق فما مدى صحة هذه الأخبار؟ وما الموقف الرسمي منها؟ عخزعب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

حقيقة الإزالات الجديدة في مكة المكرمة

نفي رسمي للشائعات: أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بيانًا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله بشأن تنفيذ مرحلة جديدة من عمليات الهدم خلال عام 2025 .

اكتمال الإزالات السابقة: أكدت الأمانة أن آخر مراحل الهدم الفعلية قد اكتملت بالكامل في سبتمبر من عام 2023، مشيرة إلى أن الهدف منها كان تحسين البنية التحتية في الأحياء العشوائية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التطوير الحضري.

صرف التعويضات: أوضحت الأمانة أن صرف التعويضات جارٍ للمواطنين المتضررين من المرحلة السابقة من الإزالات.

اقرأ أيضا: أخيرا .. المعلمون في السعودية على موعد مع أكبر زيادة في الرواتب منذ سنوات!

كيفية التحقق من خريطة الهدم الرسمية

وفرت أمانة العاصمة المقدسة خدمة إلكترونية دقيقة وسهلة الاستخدام تمكن المواطنين من التحقق من المناطق التي شملتها عمليات الهدم، وأي تحديثات مستقبلية قد تطرأ.

خطوات الاستعلام الإلكتروني

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة. تسجيل الدخول باستخدام البيانات الوطنية أو بوابة النفاذ الموحد. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية. البحث عن خيار خريطة هدم مكة المكرمة 2025. بمجرد الدخول، ستظهر لك: أسماء الأحياء التي خضعت للهدم مسبقًا. حالة كل حي (منتهي – تحت التطوير – لا يشمله الهدم). تنبيهات أو تحديثات رسمية جديدة إن وُجدت.

اقرأ أيضا: قرار صادم ومفاجئ .. السعودية تستقدم عمالة أجنبية وتنهي سعودة هذه المهن

تحذير من الشائعات والمعلومات المضللة

في ظل عصر السرعة وانتشار المعلومات الزائفة، من الضروري التحلي بالوعي الرقمي وعدم التسرع في تصديق أو نشر أي خبر دون التحقق من مصدره الرسمي.