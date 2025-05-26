انت الان تتابع خبر صدمة مالية كبرى .. السعودية تفرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال على أنواع إقامة محددة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الاثنين 26 مايو 2025 02:15 مساءً - أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق غرامات مالية كبيرة بحق الأفراد الذين يخالفون أنظمة تأشيرات الزيارة، سواء بتجاوز المدة المحددة أو استخدام التأشيرة في غير الغرض المخصص لها ويأتي هذا القرار ضمن خطوات المملكة نحو تعزيز الامتثال للقوانين وتحقيق أعلى درجات الانضباط الأمني والإداري ظجثظط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الغرامة والمخالفات

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الغرامة قد تصل إلى 20,000 ريال سعودي، وتُفرض على من يتجاوز المدة النظامية لتأشيرة الزيارة دون تمديد رسمي، إضافة إلى الزوار الذين يستخدمون التأشيرات لأغراض تختلف عن نوع التأشيرة الممنوحة.

كما تشمل العقوبات أيضًا المواطنين والمقيمين الذين يتساهلون في متابعة خروج ضيوفهم في الموعد المحدد، إضافة إلى إمكانية الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات متفاوتة.

اقرأ أيضا: من يونيو .. البنزين بأسعار زمان - أرامكو تصدم الجميع بقرارها الجريء

الرقابة الإلكترونية الصارمة

أشارت الجوازات إلى أن جميع المخالفات ترصد إلكترونيًا، مما يقلل من فرص التلاعب أو التهرب من الغرامات، خاصةً في ظل اعتماد المملكة على منصات إلكترونية متطورة مثل أبشر ومقيم، التي تتيح متابعة دقيقة لوضع الإقامة والتأشيرات.

اقرأ أيضا: فرص العمر تبدأ الآن .. الخطوط السعودية تفتح أبوابها لوظائف راقية لجميع التخصصات

دعوة للاعتماد على القنوات الرسمية

ودعت الجهات المختصة جميع الزوار والمقيمين إلى التعامل فقط مع المنصات الرسمية وعدم الانجرار خلف المكاتب أو الوسطاء غير المعتمدين، لتجنب التعرض لأي عقوبات أو مشاكل قانونية مستقبلًا.