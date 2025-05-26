"الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تنظم منتدى الصحة والأمن في الحج

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أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثانية، خلال الفترة من 20 ذي القعدة 1446هـ حتى 2 ذي الحجة 1446هـ، الموافق من 18-29 مايو 2025، بنادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة.

وكان المنتدى قد استهل أعماله بثلاث ورش عمل أقيمت خلال الفترة من 20 إلى 22 ذي القعدة 1446هـ، وناقشت الابتكار التقني في إدارة الأزمات خلال الحج، وبناء النموذج الابتكاري من الفكرة إلى التنفيذ، والابتكار الصحي ونموذج العمل «أمثلة على إدارة الحشود».

فيما تنطلق غدًا مسابقة «الهاكاثون الصحي الأمني» لمدة يومين، يليها 1 و2 ذي الحجة 1446هـ معرض وجلسات حوارية ومحاضرات علمية في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجالات ذات العلاقة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل بين الجهات الصحية والأمنية في موسم الحج من خلال تبادل الخبرات، وطرح حلول ذكية لإدارة الأزمات، وتطوير كفاءات العاملين في هذا المجال.