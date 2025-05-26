نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجوازات": 961،903 حجاج وصلوا من خارج المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية بلغ 961،903 حجاج، وذلك حتى نهاية السبت 26/ 11/ 1446.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 912.598 حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 45.028 حاجا، و4277 حاجا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.