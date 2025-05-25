انت الان تتابع خبر أمانة جدة تحذر من شراء أو تناول المعجنات من هذا المكان في حي مشرفة في جدة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأحد 25 مايو 2025 08:50 مساءً - في خطوة هامة لحماية صحة المواطنين والمقيمين، حذرت أمانة جدة من شراء أو تناول المعجنات من أحد الأماكن التي تم ضبطها مؤخرًا في حملة تفتيشية وهذه الحملة أسفرت عن اكتشاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المخالفة، حيث تم إعداد وتخزين المعجنات بطرق غير صحية داخل مبنى سكني فثدال بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الحملة التفتيشية

حسب التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الصحية في أمانة جدة، تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت مراقبة سلامة الغذاء في المنشآت السكنية والمهنية وخلال الحملة تم ضبط أكثر من 1,200 كيلوجرام من المواد الغذائية التي كانت تُعد داخل ظروف غير صحية، وتحديدًا في مبنى سكني يفتقر إلى المعايير الصحية الأساسية اللازمة.

وأكدت الأمانة أن هذه المواد تمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة، وقد تم إتلافها فورًا لضمان سلامة المستهلكين.

المضبوطات والمخالفات

خلال الحملة تم اكتشاف معجنات مخزنة في ظروف غير ملائمة، كما تم العثور على مواد غذائية مجهولة المصدر وأدوات طبخ وتجهيز غير نظيفة.

وقد أوضحت الجهات المختصة أن المخالفات شملت أيضًا عدم وجود تراخيص صحيحة، بالإضافة إلى طرق تخزين غير سليمة.

تعد هذه الأنشطة غير النظامية تهديدًا مباشرا للصحة العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتخزين المواد الغذائية في أماكن غير مرخصة وغير صحية.