نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعزي رئيس فيتنام في وفاة الرئيس الأسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس لونغ كوونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق تران دوك لونغ.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق السيد تران دوك لونغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".