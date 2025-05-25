نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.



وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.