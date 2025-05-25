"سدايا" تدعو الجهات الحكومية للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية

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أحمد جودة - القاهرة - دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الجهات الحكومية إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية للحصول على الوسوم التحفيزية الخاصة بمنتجات وأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحفيز الجهات الحكومية على تبني معايير ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في استخداماتها، من خلال إجراءات تقييم واضحة وآلية شفافة، تتيح للجهات الحصول على الوسم التحفيزي الذي يعكس نضج ممارسات منتجاتها وأنظمتها في هذا المجال، بما يمكّن من استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويعزز قدرات الجهات الحكومية في المجال.

وأوضحت أن آلية التسجيل تبدأ بتعيين مسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال ممثل الجهة عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية، وذلك من خلال دخوله إلى المنصة واختيار خدمة إدارة المستخدمين، ومن ثم تحديد إضافة مستخدم ثم استكمال تعبئة بيانات مسؤول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل بيانات التواصل، والمجال التقني الذي يعمل فيه، تمهيدًا لاستيفاء متطلبات الحصول على الوسوم التحفيزية بسلاسة ودقة.

وتعد هذه الخطوة أنموذجًا رائدًا في مجال حوكمة خدمات الذكاء الاصطناعي، وتبني الممارسة المسؤولة والأخلاقية في شتى استخداماته، وبما يعكس سعي المملكة نحو الريادة في المجال عبر جهود "سدايا" المستمرة في تمكين القطاع الحكومي، وتعزيز جاهزيته لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وللتحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع معرفي متقدم، وتعزز هذه الجهود الدور المحوري الذي أبرزته مؤشرات تقرير الرؤية لعام 2024، إذ احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًّا في المؤشر الفرعي للبيانات الحكومية المفتوحة، وحققت تقدمًا لافتًا في مؤشرات الأمن السيبراني، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لبناء منظومة رقمية متطورة.