انت الان تتابع خبر صدمة كبرى لمستفيدي الضمان .. إيقاف الرواتب نهائيا لهذه الفئات ابتداء من يونيو والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأحد 25 مايو 2025 03:58 مساءً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن بدء تطبيق المرحلة الجديدة من مراجعة أهلية مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، مما أسفر عن إسقاط الأهلية لعدد من المسجلين ابتداءً من صرف راتب شهر يونيو 2025 وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة في توزيع الموارد هعردم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أهداف البرنامج وآلية التقييم الدوري

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أبرز برامج الدعم الحكومية في المملكة، ويهدف إلى تقديم المساعدة المالية للأسر الأشد حاجة وتمكين أفرادها من الوصول إلى حياة كريمة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعتمد الوزارة في تقييم الأهلية على عدة معايير، أبرزها دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وحالة العمل، ومدى الالتزام بتحديث البيانات الدورية.

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الفئات التي تم إسقاط أهليتها

كشفت الوزارة أن الفئات التي تم إسقاطها من قائمة المستحقين تتضمن الحالات التالية:

الأسر التي ثبت تجاوز دخلها الشهري الحد المانع للصرف.

الأفراد الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة رغم التنبيهات المتكررة.

المستفيدون الذين ثبت وجود سجلات تجارية نشطة بأسمائهم.

الحالات التي أظهرت نتائج الربط الإلكتروني وجود وظائف لم يتم الإفصاح عنها.

من يملكون أصول أو ممتلكات ذات قيمة سوقية تؤثر على معيار الاستحقاق.

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كيفية الاعتراض وإعادة التقديم

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن المستفيدين الذين تم إسقاطهم يمكنهم التحقق من تفاصيل سبب الإيقاف عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتقديم طلب اعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان القرار كما يمكن للمتقدمين مجددًا تقديم طلب إعادة التقييم في حال تعديل وضعهم المالي أو الوظيفي أو تحديث البيانات التي كانت سببًا في الاستبعاد.

دعم الفئات المستحقة وتحديثات قادمة

أكدت الوزارة أن البرنامج مستمر في صرف الدعم لمن تنطبق عليهم الشروط، وأن عملية مراجعة الأهلية ستُجرى بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بالتوازي مع تحديث السياسات لضمان مرونة النظام وعدالته ودعت المستفيدين إلى ضرورة الالتزام بتحديث بياناتهم بشكل منتظم، وعدم الاعتماد على بيانات قديمة قد تعرضهم لفقدان الاستحقاق.