انت الان تتابع خبر فرصة أخيرة لا تفوت .. السعودية تمنح العمالة مهلة ذهبية لتصحيح الأوضاع قبل الترحيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأحد 25 مايو 2025 01:55 مساءً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل وتمنح هذه المبادرة مهلة تمتد لستة أشهر، تُعد فرصة ثمينة لإعادة هيكلة سوق العمل بشكل أكثر فعالية، مع التركيز على تعزيز حقوق العاملين ودعمهم في العودة إلى الإطار الرسمي طضشدن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أهداف المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الاستقرار في العلاقات العمالية كما تسعى إلى تقليل النزاعات الناتجة عن الغياب غير المبرر، وتوفير برامج دعم لإعادة تأهيل العمالة، مثل الدورات التدريبية أو الاستشارات المهنية.

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آلية التنفيذ

تتم إجراءات تصحيح الأوضاع من خلال منصة "مساند" الإلكترونية، حيث يمكن لأصحاب العمل الجدد إكمال إجراءات نقل خدمات العمالة السابقة المتغيبة إلى جهات عمل أخرى بطريقة سلسة وآمنة ويعتمد هذا النهج على المتطلبات النظامية المحددة، مما يضمن تنظيمًا أعلى درجات الشفافية والكفاءة، ويساهم في تقليل الفجوات في سوق العمل.

شروط الاستفادة

تُخصص هذه المهلة حصريًا للعاملين الذين كانوا متغيبين قبل تاريخ الإعلان، مع الحفاظ على ضوابط مختلفة لأي حالات تغيب جديدة، لضمان تطبيق القواعد بشكل متناسق وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز بيئة عمل أكثر استدامة، حيث يتم تحقيق توازن حقيقي بين حقوق أصحاب العمل والعاملين.

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الأثر المتوقع

من المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تحسين بيئة العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتقليل النزاعات العمالية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني كما تعزز هذه المبادرة الثقة بين الأطراف المعنية، حيث توفر آليات رقمية تسهل الإجراءات دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، مما يعني توفير الجهد والوقت للجميع.