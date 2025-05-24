نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعدادات الرسمية في السعودية لموسم الحج 1446 هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، بدأت وزارة السياحة والآثار بتنفيذ مبادرة «التأشيرة المباشرة» الجديدة، التي تُسهل أداء المناسك دون شروط معقدة، وتُعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لتحديثات قانون تنظيم الحج ودعمًا لجهود تطوير القطاع السياحي الديني.

ضوابط الحج 2025 1446

تتولى الجهة السعودية المختصة بشؤون الحج مهمة إدارة وتطوير هذه البوابة بالتعاون مع الجانب المصري، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية تفاصيل تنظيم العمل وتشغيل النظام، بما يضمن الحماية الكاملة للمواطنين من الإعلانات المضللة والتلاعب بالتأشيرات.

أكدت وزارة الداخلية السعودية، تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

وأشارت الوزارة في بيان أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأهابت وزارة الداخلية، بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.

ويحلّ موسم الحج هذا العام في الأسبوع الأول من حزيران/يونيو حيث من المتوقع أنّ تتجاوز درجات الحرارة 50 مئوية في مكة المكرمة.

موعد يوم عرفة 1446 هـ فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، يصادف يوم عرفة (9 ذو الحجة 1446 هـ)، الخميس 5 يونيو 2025 م.

وتبدأ الوقفة من بعد منتصف ليل الأربعاء 4 يونيو 2025، وتستمر حتى غروب شمس يوم الخميس، وهذه التوقعات تستند إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي تعتمد على حركة القمر، وتعتبر مؤشرات أولية قابلة للتأكيد الرسمي من قبل الجهات الشرعية في المملكة العربية السعودية، مثل رؤية الهلال من قبل المحكمة العليا.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج

صيام يوم عرفة لغير الحاج من أفضل الأعمال التي يستحب القيام بها، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، وهذا الفضل العظيم يجعل صيام هذا اليوم فرصة ذهبية للمسلمين، الذين لا يؤدون الحج لتكفير الذنوب والتقرب إلى الله.

وصيام يوم عرفة مخصص لغير الحاج، لأن الحجاج يكونون منشغلين بأداء مناسك الحج ويحتاجون إلى قوتهم البدنية للوقوف بعرفة.

وينصح المسلمون بالاستعداد لهذا الصيام بالنية الصادقة والتخطيط الجيد، فيما يعزز صيام هذا اليوم الشعور بالوحدة مع الحجاج، حيث يشارك المسلمون في شتى أنحاء العالم في عبادة جماعية تعكس روح التضامن الإسلامي.

وتشرف وزارة الحج والعمرة السعودية على تنظيم مناسك الحج في يوم عرفة، حيث تصدر إرشادات دقيقة لضمان سلامة الحجاج وتسهيل أداء المناسك.

وفي إطار استعداداتها لموسم الحج 1446 هـ، دعت الوزارة إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية للحج، مما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للحجاج.

وتشمل الإجراءات توفير وسائل نقل حديثة إلى عرفات، وتأمين الخدمات الصحية واللوجستية، بالإضافة إلى توفير بث مباشر للوقفة عبر القنوات الرسمية لتعزيز التجربة الروحية للمسلمين حول العالم.