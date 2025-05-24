نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: وصول أكثر من 890 ألف حاج إلى المملكة حتى اليوم عبر جميع المنافذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى المملكة من الخارج عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ حتى الآن 890.883 حاجًا، وذلك ضمن موسم حج 1446 هـ / 2025 م.

وأوضحت الجوازات، في بيانها، أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ 846.415 حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 41.646 حاجًا، وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 2822 حاجًا.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها تسخّر كافة إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، عبر دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة يتحدثون بلغات مختلفة لخدمة الحجاج وتيسير إجراءاتهم بأعلى مستوى من الكفاءة والسرعة.