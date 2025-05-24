انت الان تتابع خبر الديزل في السعودية يشتعل .. أرامكو تصدم الأسواق بتسعيرة جديدة غير مسبوقة في 2025 والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح في السبت 24 مايو 2025 04:00 مساءً - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع أسعار الديزل بنسبة 44%، ليصل السعر إلى 1 .66 ريال سعودي لكل لتر، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025 ويعتبر هذا الارتفاع هو الأكبر في تاريخ المملكة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود ختقهض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تفاصيل الزيادة
- السعر الجديد: 1.66 ريال سعودي لكل لتر.
- السعر السابق: 1.15 ريال سعودي لكل لتر.
- نسبة الزيادة: 44%.
- تاريخ التنفيذ: 1 يناير 2025.
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القطاعات المتأثرة
تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على عدة قطاعات حيوية، أبرزها:
- النقل الثقيل: الشاحنات والحافلات.
- القطاع الصناعي: المصانع التي تعتمد على الديزل كمصدر للطاقة.
- الزراعة: المزارع التي تستخدم مولدات الديزل.
- النقل اللوجستي: شركات التوصيل والخدمات اللوجستية.
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أسباب الزيادة
أوضحت أرامكو أن الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها:
- ارتفاع أسعار النفط عالميًا: زيادة تكلفة المواد الخام.
- زيادة تكلفة الإنتاج والنقل: ارتفاع تكاليف العمليات اللوجستية.
- زيادة الطلب المحلي: ارتفاع استهلاك الديزل في فصل الصيف.
- تغيرات في أسعار العقود الآجلة: تقلبات الأسواق العالمية.
كيفية التحقق من الأسعار
يمكن للمستهلكين التحقق من الأسعار الشهرية عبر:
- الموقع الرسمي لشركة أرامكو.
- تطبيق أرامكو للهواتف الذكية.
- محطات الوقود المعتمدة.