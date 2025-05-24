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الديزل في السعودية يشتعل .. أرامكو تصدم الأسواق بتسعيرة جديدة غير مسبوقة في 2025

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الديزل في السعودية يشتعل .. أرامكو تصدم الأسواق بتسعيرة جديدة غير مسبوقة في 2025

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الرياض - أحمد صلاح في السبت 24 مايو 2025 04:00 مساءً - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع أسعار الديزل بنسبة 44%، ليصل السعر إلى 1 .66 ريال سعودي لكل لتر، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025 ويعتبر هذا الارتفاع هو الأكبر في تاريخ المملكة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود ختقهض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الزيادة

  • السعر الجديد: 1.66 ريال سعودي لكل لتر.
  • السعر السابق: 1.15 ريال سعودي لكل لتر.
  • نسبة الزيادة: 44%.
  • تاريخ التنفيذ: 1 يناير 2025.

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القطاعات المتأثرة

تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على عدة قطاعات حيوية، أبرزها:

  • النقل الثقيل: الشاحنات والحافلات.
  • القطاع الصناعي: المصانع التي تعتمد على الديزل كمصدر للطاقة.
  • الزراعة: المزارع التي تستخدم مولدات الديزل.
  • النقل اللوجستي: شركات التوصيل والخدمات اللوجستية.

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أسباب الزيادة

أوضحت أرامكو أن الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها:

  • ارتفاع أسعار النفط عالميًا: زيادة تكلفة المواد الخام.
  • زيادة تكلفة الإنتاج والنقل: ارتفاع تكاليف العمليات اللوجستية.
  • زيادة الطلب المحلي: ارتفاع استهلاك الديزل في فصل الصيف.
  • تغيرات في أسعار العقود الآجلة: تقلبات الأسواق العالمية.

كيفية التحقق من الأسعار

يمكن للمستهلكين التحقق من الأسعار الشهرية عبر:

  • الموقع الرسمي لشركة أرامكو.
  • تطبيق أرامكو للهواتف الذكية.
  • محطات الوقود المعتمدة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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