انت الان تتابع خبر الديزل في السعودية يشتعل .. أرامكو تصدم الأسواق بتسعيرة جديدة غير مسبوقة في 2025 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في السبت 24 مايو 2025 04:00 مساءً - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع أسعار الديزل بنسبة 44%، ليصل السعر إلى 1 .66 ريال سعودي لكل لتر، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025 ويعتبر هذا الارتفاع هو الأكبر في تاريخ المملكة منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود ختقهض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الزيادة

السعر الجديد: 1.66 ريال سعودي لكل لتر.

السعر السابق: 1.15 ريال سعودي لكل لتر.

نسبة الزيادة: 44%.

تاريخ التنفيذ: 1 يناير 2025.

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القطاعات المتأثرة

تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على عدة قطاعات حيوية، أبرزها:

النقل الثقيل: الشاحنات والحافلات.

القطاع الصناعي: المصانع التي تعتمد على الديزل كمصدر للطاقة.

الزراعة: المزارع التي تستخدم مولدات الديزل.

النقل اللوجستي: شركات التوصيل والخدمات اللوجستية.

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أسباب الزيادة

أوضحت أرامكو أن الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع أسعار النفط عالميًا: زيادة تكلفة المواد الخام.

زيادة تكلفة الإنتاج والنقل: ارتفاع تكاليف العمليات اللوجستية.

زيادة الطلب المحلي: ارتفاع استهلاك الديزل في فصل الصيف.

تغيرات في أسعار العقود الآجلة: تقلبات الأسواق العالمية.

كيفية التحقق من الأسعار

يمكن للمستهلكين التحقق من الأسعار الشهرية عبر: