انت الان تتابع خبر صدمة للسائقين .. المرور يفرض خمس قواعد جديدة تغير قواعد القيادة في السعودية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في السبت 24 مايو 2025 03:00 مساءً - في ظل التحديات المناخية التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال موسم الأمطار، أصدرت الإدارة العامة للمرور تعليمات جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق صوخشج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خمس قواعد مرورية جديدة للسائقين في الأجواء الممطرة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن خمس قواعد يجب على السائقين الالتزام بها أثناء القيادة في الأجواء الممطرة:

تجنب المراوغة بين المركبات: الانتقال المفاجئ بين المسارات يزيد من خطر الحوادث بسبب ضعف السيطرة على المركبة في الطرق الزلقة. ترك مسافة أمان كافية: الحفاظ على مسافة مناسبة بين المركبات يمنح السائقين وقتًا كافيًا للتوقف وتجنب الاصطدامات. تخفيض السرعة: القيادة بسرعة معتدلة تقلل من احتمالية الانزلاق وتزيد من قدرة السائق على التحكم بالمركبة. تجنب القيادة داخل تجمعات المياه: برك المياه قد تخفي حفرًا أو انخفاضات في الطريق، مما يشكل خطرًا على المركبة والسائق. عدم عبور الأودية والشعاب: حتى وإن بدت كمية المياه قليلة، فقد تتحول إلى تيارات جارفة تشكل خطرًا على حياة الركاب.

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أهمية الالتزام بالإرشادات

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في تعزيز السلامة على الطرق وحماية الأرواح والممتلكات وشددت على أن السلامة مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الفرد وحرصه على اتباع التعليمات المرورية.

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