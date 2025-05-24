تحذير عاجل للحجاج .. لا تدخل المطار بهذه الحقيبة - وزارة الحج تعلن الشروط الصارمة 1446

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الرياض - أحمد صلاح في السبت 24 مايو 2025 12:58 مساءً - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة عن بدء تنفيذ إجراءات الترحيل الفوري للمقيمين الذين يرتكبون خمس مخالفات محددة، وذلك في إطار تعزيز الأمن والنظام العام داخل المملكة وضمان التزام جميع المقيمين بالأنظمة والقوانين المعمول بها تخسكش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المخالفات التي تستوجب الترحيل الفوري

حددت المديرية العامة للجوازات خمس مخالفات رئيسية تؤدي إلى الترحيل الفوري للمقيمين:

يمنع على المقيمين العمل لدى غير كفلائهم أو ممارسة أي مهنة دون الحصول على التصاريح اللازمة، ويعد هذا انتهاكًا صريحًا لأنظمة العمل والإقامة، مما يؤدي إلى الترحيل الفوري للمخالف. ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لحساب المقيم الخاص دون الحصول على التراخيص النظامية يعتبر مخالفة جسيمة، تؤدي هذه المخالفة إلى الترحيل الفوري، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التكرار. يعتبر نقل أو تشغيل أو إيواء أي شخص يخالف أنظمة الإقامة والعمل مخالفة خطيرة، تؤدي هذه الأفعال إلى الترحيل الفوري للمقيم المتورط، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات. البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديدها يعد مخالفة تستوجب الترحيل، وتفرض غرامات مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالات التكرار. أي مقيم يدان بارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات تمس الأمن العام سيواجه عقوبات صارمة، تشمل الترحيل الفوري بعد تنفيذ العقوبة المقررة وتشمل هذه الجرائم السرقة، التزوير، وتعاطي أو الاتجار بالمخدرات.

الإجراءات المتبعة في حالات الترحيل

عند ضبط المقيم مرتكبًا لأي من هذه المخالفات، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية: