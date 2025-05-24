نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون تنظيم الحج: فرض عقوبات مشددة لحماية الحجاج وتنظيم الرحلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر قانون رقم 84 لسنة 2022 لتنظيم الحج في مصر، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وهو قانون يهدف إلى تنظيم كافة إجراءات الحج وحماية الحجاج من المخالفات.

كما يحدد القانون عقوبات مشددة لمن يخالف أحكامه بهدف ضمان أمان وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

عقوبات المخالفين في قانون تنظيم الحج

نصت المادة "21" من الباب الرابع في قانون رقم 84 لسنة 2022 على غرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه إلى ثلاثة ملايين جنيه، لكل من يُنفذ رحلات الحج المخالفة لأحكام القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا للمادة "3" من القانون.

تضاعف الغرامة في حال التكرار، حيث تشمل العقوبة تضاعف الحدين الأدنى والأقصى من الغرامة في حال ارتكاب المخالفة مرة أخرى.

المادة 3: اختصاصات الجهات المنظمة للحج

تنص المادة "3" على أن الجهات المنظمة للحج هي المسؤولة عن تنظيم شؤون الحج وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الحج.

أهداف قانون تنظيم الحج

يهدف قانون تنظيم الحج إلى توفير إجراءات واضحة ومنظمة لتسهيل أداء المناسك بشكل سليم وآمن.

كما تسعى البوابة المصرية الموحدة للحج إلى مراقبة وتنظيم كافة العمليات المتعلقة بالحج، بدءًا من تسجيل الحجاج وصولًا إلى تنفيذ الرحلات وفقًا للمعايير المقررة.