نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة حج القرعة المصرية: وصول 6720 حاجًا إلى المدينة المنورة وتقديم كافة التسهيلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية عن وصول 6720 حاجًا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة، في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة

أوضح مساعد وزير الداخلية أنه يتم توجيه رحلات الحجاج إلى مكة المكرمة بالتوازي مع وصول رحلات المدينة المنورة، حيث يتم تفويج الحجاج الذين أنهوا مدة إقامتهم في المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مع تنظيم وصول رحلات جديدة إلى المدينة.

استقبال الحجاج بمطار الأمير محمد عبد العزيز

تم استقبال الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة فور وصولهم، حيث قام مسؤولو بعثة حج القرعة بمتابعة إجراءات الوصول وتسكينهم في فنادقهم الكائنة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف.

تسخير كافة الإمكانيات لخدمة الحجاج

أكد مساعد وزير الداخلية أن بعثة حج القرعة تقوم يوميًا بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج في مقار إقامتهم قبل وصولهم للتأكد من جاهزيتها، لضمان تقديم سبل الراحة لضيوف الرحمن.

تم رفع درجات الاستعداد في صفوف ضباط بعثة القرعة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز لضمان سرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج وتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتقديم أقصى درجات الرعاية لضيوف الرحمن.

خدمات مميزة للحجاج

أعرب الحجاج عن سعادتهم بالخدمات التي تم توفيرها لهم من قبل بعثة القرعة، حيث أشادوا بـ:

التنظيم الجيد لحجهم.

التسكين في فنادق قريبة من المسجد النبوي.

التسهيلات الطبية المتوفرة.

تنظيم زيارات جماعية لزيارة الروضة الشريفة.

التسهيلات طوال فترة الحج

يعمل أفراد بعثة حج القرعة على مدار 24 ساعة لضمان توفير كافة التيسيرات لحجاج القرعة من لحظة سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى وطنهم.