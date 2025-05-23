انت الان تتابع خبر أسعار الوزن الزائد للخطوط الجوية العربية السعودية وما هو الوزن المسموح به؟ والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الجمعة 23 مايو 2025 10:52 مساءً - تعد سياسة الأمتعة في الخطوط الجوية العربية السعودية (SAUDIA) جزءًا أساسيًا من تجربة السفر، حيث تضمن للمسافرين معرفة التفاصيل المتعلقة بالأمتعة المسموح بها وتكاليف الوزن الزائد، مما يساعد في تجنب أي مفاجآت غير مرغوب فيها عند السفر وفي هذا المقال سنعرض لكم معلومات هامة حول سياسة الأمتعة الخاصة بالخطوط الجوية السعودية وأهم النقاط المتعلقة بالوزن الزائد حكوفز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسعار الوزن الزائد

يتم فرض رسوم قدرها 50 ريالًا سعوديًا عن كل كيلو جرام إضافي.

إذا كان الراكب قد حجز الأمتعة مسبقًا، يُفرض رسم قدره 130 ريالًا سعوديًا.

للأمتعة المتعلقة بالمعدات والأجهزة الكهربائية، تقدر الرسوم بـ 150 ريالًا سعوديًا.

في حالة شراء الأمتعة عبر الموقع الإلكتروني، يُفرض رسم قدره 150 ريالًا سعوديًا.

الوزن المسموح به