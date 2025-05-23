نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة الإسلامية بالمدينة تفتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم العالي في الأمن السيبراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، عن فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات، في برنامج الدبلوم العالي في الأمن السيبراني بكلية الحاسب الآلي للعام الجامعي 1447هـ.



وتهدف الجامعة من البرنامج إلى تمكين المتقدمين من اكتساب المعارف الأساسية والمتقدمة في مجال الأمن السيبراني، وتحليل التهديدات وحماية الأنظمة والمعلومات، بالإضافة إلى تعزيز سوق العمل بالكوادر القادرة على حماية الفضاء السيبراني، والمشاركة الفعالة في تطوير ممارسات الأمن السيبراني على المستوى المؤسسي والوطني.

وأوضحت الجامعة أن بداية التقديم يوم الأحد الموافق 27 من ذي القعدة 1446هـ، حتى يوم الاثنين الموافق 20 من ذي الحجة 1446هـ، ودعت الراغبين بالتسجيل والاطلاع على الشروط والتعليمات والإرشادات الدخول عبر الرابط التالي: http://postgraduate.iu.edu.sa.