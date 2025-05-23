نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 7 مشاريع طبية تطوعية تشمل مجالات جراحة القلب والقسطرة، وجراحة العظام والمفاصل، وتركيب الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل، وجراحة الأطفال، وجراحة المسالك البولية للأطفال، ومكافحة العمى والأمراض المسببة له، في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، خلال الفترة 17 - 24 مايو 2025م، ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي لمساعدة الأشقاء في سورية، بمشاركة 86 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على (258) فردًا في العيادات التخصصية، وأجرى (8) عمليات جراحية للقلب، و(76) عملية للقسطرة القلبية، و(24) عملية في جراحة العظام، و(26) عملية في جراحة المفاصل، وتركيب (38) طرفًا صناعيًا، وتنفيذ (9) عمليات في جراحة الأطفال، و(5) عمليات في جراحة المسالك البولية، و(200) عملية جراحية متخصصة في العيون، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

يُذكر أن برنامج أمل السعودي التطوعي يستهدف تنفيذ (104) حملات في المجالات الطبية والجراحية، وتقديم برامج تدريبية وتعليمية ومبادرات تمكين اقتصادي في سورية، بمشاركة (3000) متطوع ومتطوعة، وتقدر ساعات العمل التطوعية فيه بنحو (218500) ساعة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف الأزمات والمحن.