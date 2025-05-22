انت الان تتابع خبر من يونيو .. البنزين بأسعار زمان - أرامكو تصدم الجميع بقرارها الجريء والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الخميس 22 مايو 2025 10:50 مساءً - في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تخفيض كبير في أسعار البنزين لشهر مايو 2025 يعد هذا التخفيض الأكبر منذ ثلاث سنوات، ويأتي في ظل تحسن أسواق النفط العالمية وزيادة الطاقة التكريرية المحلية زكهنش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل التخفيضات

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن أرامكو، تم تخفيض سعر لتر البنزين 91 إلى 2.10 ريال سعودي، بعد أن كان 2.50 ريال، بنسبة انخفاض تقارب 16%.

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العوامل المؤثرة في القرار

أوضحت أرامكو أن هذا التخفيض جاء نتيجة لعدة عوامل، منها:

انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا بنسبة 18% خلال الأشهر الستة الماضية.

زيادة طاقة التكرير المحلية بنسبة 7% هذا العام.

تحسن سلاسل التوريد العالمية وتكاليف النقل البحري.

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التأثيرات الاقتصادية المتوقعة

من المتوقع أن ينعكس هذا التخفيض إيجابًا على الاقتصاد السعودي من خلال: