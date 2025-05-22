نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون الإسلامية بالجوف تقدم خدمات توعوية وإرشادية بمدينة الحجاج بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف لحجاج جمهورية العراق بمعرضه بمدينة الحجاج بالجوف في مركز الشقيق، العديد من الخدمات التوعوية والإرشادية ضمن موسم حج 1446هـ.

ووزع الفرع خلال اليومين الماضيين عددًا من المواد التوعوية والإرشادية على الحجاج، تضمنت (550) نسخة من كتيب حصن المسلم، و(1،200) نسخة من كتيب الدعاء، و(400) نسخة من كتاب التحقيق والإيضاح، و(1،100) نسخة من دليل الحاج، و(1،200) نسخة من كتيب أعمال الحج، إلى جانب توزيع (3،500) بطاقة تعريفية تحتوي على "باركود" يتيح الوصول المباشر إلى المكتبة الإسلامية الرقمية والاستفادة من محتواها العلمي والدعوي المتنوع.

وقدم المعرض تعريف الحجاج بتطبيق "رشد" كأحد المنصات الرقمية المعتمدة للعلم الشرعي، الذي يوفر محتوى شرعيًا موثوقًا ومتعدد اللغات، يلبي احتياجات الحاج الدينية والمعرفية.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، وتهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتهيئة بيئة تنظيمية وخدمية تضمن لهم أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ورسالة الوزارة في العناية بضيوف الرحمن.