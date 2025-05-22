انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن أنواع تأشيرات مجانية جديدة تسمح لحامليها بالعمل واداء مناسك الحج والعمرة من بداية 2025 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الخميس 22 مايو 2025 08:47 مساءً - في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز سياحتها ودعم الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق نظام جديد يتيح إصدار تأشيرات مجانية لفئات محددة من الزوار وهذه المبادرة تأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم خظدجح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أنواع التأشيرات المجانية الجديدة

تسعى المملكة من خلال هذه التأشيرات المجانية إلى تسهيل إجراءات السفر وتوسيع الفرص للزوار لاستكشاف المملكة وتتنوع التأشيرات المجانية لتشمل فئات متعددة وفقًا لأغراض الزيارة:

تأشيرات الزيارة العائلية: تهدف هذه التأشيرات إلى تعزيز الروابط الأسرية، حيث تمنح للعائلات التي ترغب في زيارة أقاربها المقيمين في السعودية. تأشيرات سياحية: تهدف هذه التأشيرات إلى جذب الزوار الذين يخططون لاستكشاف المعالم السياحية والتاريخية في المملكة، والتي تشهد في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من السياح من جميع أنحاء العالم. تأشيرات للموظفين والمستثمرين: تمنح هذه التأشيرات لأولئك الذين يزورون المملكة لأغراض تجارية واستثمارية، مما يعزز الفرص الاقتصادية ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.

خطوات إصدار التأشيرات المجانية إلى السعودية

تسعى المملكة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التأشيرات المجانية عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية: