انت الان تتابع خبر ​​​​​​​عاجل.. وزارة الحج تحدد شروط حقائب السفر المسموح بها لضيوف الرحمن المغادرين والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الخميس 22 مايو 2025 06:58 صباحاً - قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن الأوزان المسموح بحملها على الطائرة لكل راكب، وذلك لتسهل على ضيوف الرحمن رحلتهم، وجعلها أمنة، وعلى جميع المسافرين أن يتبعوا هذه الإرشادات . عاشضص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

وزارة الحج تحدد الأوزان المسموح بها داخل الطائرة

قامت وزارة الحج بتحديد الحقائب المسموح بالحجاج لحملها في الطائرة، وقد أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة حتى تكون رحلتهم أفضل وأسهل.

وقد وضحت الوزارة أربعة أنواع من الأوزان التي يسمح للحجاج بها على الطائرة، وأكدت على ضرورة تقيد المسافرين بهذه الأوزان والمواصفات المحددة لها، حيث يساعد هذا في جعل الرحلة أكثر راحة.

وقد أوضحت الوزارة الأوزان المسموح بها عبر إنفوجراف نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على منصة موقع إكس، وهي:

حقيبة الكتف والظهر.

حقائب الأجهزة المحمولة.

حقيبة اليد، والحقائب الصغيرة.

ومن الجدير بالذكر أن أبعاد الحقائب المسموح بها هي 55 سم طول، و 35 سم عرض.

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وزارة الحج تحدد شروط التسجيل في وزارة الحج 1445

حددت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الضوابط التي لا يمكن قبول طلب حجز في مقاعد الحج لعام 1445، وقد أعلنت الوزارة عن هذه النقاط عبر صفحة الوزارة الرسمية على منصة إكس، وهذه الشروط كالتالي:

تجاوز عمر مقدم الطلب 15 عام عند تقديمه في حجز رحلات الحج عام 1445، ويعتبر هذا الحد الأدنى للقبول.

من الجدير بالذكر أن الأولوية تمنح للحجاج الذين يقومون بتقديم الطلب لأول مرة، ولم يسبق لهم أداء مناسك الحج.

خلو مقدم الطلب من الامراض التي قد تكون معدية أو مزمنة، وفي حالة تقديم الطلب مع وجود مرض يتم رفض الطلب، وإلغاء الحج.

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ما هو الحج الفردي؟

الحج الفردي هو الحج الذي يكون بشكل مفرد أو تكون تأدية الحج بالإفراد وليس على الحاج هدي، والذبح يكون تطوعا إن شاء، يؤدي الحاج مناسك الحج كاملة، ولكنه لا يقوم بإحلال الإحرام بالحلق، ويحتفظ بالإحرام حتى موعد رمي الجمرات.

متى يتم حجز الحج؟

يكون التسجيل في الحج في حالة توفر مقاعد في باقات الحج المخصصة للحجاج من داخل المملكة، ويكون التسجيل بداية من اليوم السابع من ذي الحجة في عام 1445، وطرح المقاعد يكون عبر بوابة نسك.

متى يفتح تصريح الحج 1445؟

قامت وزارة الحج والعمرة بتوضيح أنه بعد حجز موسم الحج يمكن لمقدم الطلب إصدار تصريح عبر منصة أبشر بداية من تاريخ 15/10/1445 هجريا، وسوف يتم إرسال رسالة تحتوي على رقم التصريح الصادر على البريد الإلكتروني.