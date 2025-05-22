انت الان تتابع خبر نقل الكفالة في النظام الجديد 2025 بالسعودية.. الشروط والخطوات بالتفصيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الخميس 22 مايو 2025 12:54 صباحاً - في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية 2030، تواصل الحكومة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وجعله أكثر مرونة وكفاءة ومن أبرز هذه الإصلاحات التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن هو التعديل الكبير على نظام الكفالة، حيث تم إلغاء النظام التقليدي للكفالة لبعض المهن، مع وضع آليات جديدة لنقل الكفالة وتسهيل الانتقال بين الوظائف غونوق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إلغاء نظام الكفالة لبعض المهن

من القرارات الهامة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية هو إلغاء نظام الكفالة لبعض المهن، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل وهذا القرار يسمح للعمالة الوافدة بحرية أكبر في التنقل بين الوظائف دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق، شريطة أن يلتزموا بالشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة.

يعد هذا التغيير جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى تطوير العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، مما يضمن زيادة الشفافية ويعزز من حقوق العاملين وتشمل هذه الإصلاحات مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر تنافسية، بحيث يكون للعاملين حرية أكبر في اختيار بيئة العمل المناسبة لهم كما أن هذه الإجراءات تسهم في تطوير سوق العمل السعودي بشكل عام وتجعله أكثر جذبًا للكفاءات العالمية.

أهداف الإصلاحات في سوق العمل السعودي

تسعى المملكة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها: