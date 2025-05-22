نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 دراسة يجريها معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحج والعمرة لتطوير خدمات ضيوف الرَّحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى (17) دراسة بحثية نوعية ضمن برنامجه الموسمي المنفذ في حج (1446)هـ؛ بهدف دعم اتخاذ القرار، وتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، من خلال دراسات علمية دقيقة، وتوصيات مبنية على نتائج ميدانية، تسهم في تطوير الخدمات واستدامتها.



وأوضح رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أن المعهد يركز في أعماله البحثية والميدانية على خدمة منظومة الحج والعمرة والزيارة وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تكامل الجهود وتبادل الخبرات في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ويسهم هذا التعاون الوثيق في تمكين الفرق البحثية في المعهد من الوصول إلى إجراء الأبحاث والدراسات التطبيقية والتجريبية والميدانية، وتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة، التي تعزز بدورها موثوقية نتائج الأبحاث والدراسات، ويجعلها قابلة للتطبيق العملي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- أولوية عالية جدًّا في برامج ومبادرات رؤية 2030.

من جانبه بين عميد المعهد الدكتور خالد بن عبدالرحمن الغامدي أن هذه الدراسات تأتي امتدادًا لدور معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز كفاءة منظومة الحج والعمرة والزيارة، مستفيدًا من جميع كوادر جامعة أم القرى، وإمكاناتها وتعدد تخصصاتها.



يذكر أن اختيار موضوعات الأبحاث والدراسات العلمية التي يجريها المعهد يأتي بناءً على معايير علمية دقيقة، تأخذ في الحسبان أولويات منظومة الحج والعمرة والزيارة، وتركز على تلبية الاحتياجات الفعلية للجهات ذات العلاقة بخدمات ضيوف الرحمن، بما يضمن توجيه الجهود البحثية نحو مجالات ذات أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات، وكفاءة التشغيل الميداني.