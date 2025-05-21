انت الان تتابع خبر فرصة أخيرة لا تفوت .. السعودية تمنح العمالة مهلة ذهبية لتصحيح الأوضاع قبل الترحيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 21 مايو 2025 10:55 مساءً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استئناف صرف المساعدة المقطوعة لفئات محددة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفقًا لشروط ومعايير محددة عكمشا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هي المساعدة المقطوعة؟

المساعدة المقطوعة هي دعم مالي يُمنح للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض، بهدف مساعدتها في تغطية احتياجاتها الأساسية مثل السكن والغذاء والدواء.

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الشروط الجديدة للحصول على المساعدة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة داخل المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا.

عدم امتلاك حساب جاري في البنوك.

أن يكون الدخل الشهري ضمن الحد المسموح به.

عدم الاستفادة من برامج دعم حكومية أخرى في نفس الوقت.

تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية والمالية.

المستندات المطلوبة للتقديم

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

سجل الأسرة (للعائلات).

مفردات المرتب (إن وجد).

وثيقة إثبات السكن (فاتورة كهرباء أو عقد إيجار).

رقم الآيبان البنكي.

وثائق من الأحوال المدنية في حال وجود ظروف خاصة.

إثبات عدم وجود دخل إضافي من برامج حكومية أخرى.

خطوات التسجيل

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار تسجيل جديد في قسم المساعدات المقطوعة. إدخال البيانات الشخصية بدقة. رفع المستندات المطلوبة. تأكيد التسجيل.

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب