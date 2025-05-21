نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير المملكة لدى المغرب: مبادرة "طريق مكة" نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، أن المملكة العربية السعودية تولي عناية خاصة بضيوف الرحمن، وتجسّد ذلك في مبادرة "طريق مكة"، التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030-؛ بهدف تسهيل إجراءات الحج وتيسير رحلة ضيوف الرحمن من بلدانهم إلى المملكة بيسر وطمأنينة.

وأوضح أن المبادرة، التي حظيت بترحيب واسع في المغرب، تمكن الحجاج من إنهاء جميع الإجراءات الرسمية في بلد المغادرة، بما في ذلك إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، وأخذ الخصائص الحيوية، واستكمال إجراءات الجوازات في مطار محمد الخامس الدولي؛ مما يختصر عليهم الوقت والجهد عند الوصول إلى المملكة، ويجعل رحلتهم أكثر انسيابية.

وأشار إلى أن مبادرة "طريق مكة" تشمل تنظيم الأمتعة وترميزها لتصل مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ مما يعكس مستوى التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية، ويعزز سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم تجربة متميزة لضيوف الرحمن.

وأكد السفير الصالح أن تنفيذ وزارة الداخلية لهذه المبادرة يعكس حرص المملكة على تسخير الإمكانات التقنية والبشرية في خدمة الحجاج، ضمن رؤية المملكة 2030، التي جعلت من خدمة ضيوف الرحمن هدفًا إستراتيجيًّا، عادًّا "طريق مكة" تجربة فريدة في تسهيل إجراءات الحج، وتقديم خدمات نوعية تسهم في رفع مستوى التنظيم وتيسير رحلة الحج من البداية حتى الوصول إلى مقار السكن في المملكة.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات (الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام)، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.