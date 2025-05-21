نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأمير سطام تُشارك في خدمة حجاج بيت الله الحرام عبر مركز ضيوف الرحمن بالخرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُشارك جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلةً في كليتي التمريض والصيدلة، بركن توعوي متكامل ضمن مركز خدمة ضيوف الرحمن بمحافظة الخرج، الذي يُعنى باستقبال الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار مساندة الجهود الوطنية المتواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

ويضم فريق العمل المشارك نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات المتخصصين من الكليتين، ويقدمون خدمات توعوية وإرشادية متكاملة تستهدف تعزيز صحة الحجاج وسلامتهم، بما يضمن لهم أداء المناسك في بيئة آمنة ومريحة.

وتتمحور مشاركة كلية التمريض حول تقديم الإرشادات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية والإسعافات، إلى جانب المساعدة الوقائية لتجنب حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وتقديم الدعم الصحي الضروري للحجاج من ذوي الأمراض المزمنة.

وتركّز مشاركة كلية الصيدلة على ترسيخ ثقافة معرفة الأدوية لدى الحجاج، والتوعية الشاملة بدواعي استعمالها، فضلًا عن إبراز المخاطر المترتبة على تعرض الأدوية لظروف تخزين غير مناسبة تؤثر في فعاليتها، ويولي الركن اهتمامًا خاصًا بتقديم نصائح صحية حيوية للحجاج الذين يعانون أمراضًا مزمنة، وتوضيح سبل المحافظة على استقرار حالتهم الصحية.

وتأتي المشاركة انطلاقًا من مسؤولية الجامعة المجتمعية وحرصها على خدمة ضيوف الرحمن، وإسهامًا في توفير بيئة صحية آمنة لهم خلال أدائهم المناسك، فضلًا عما يمثله من فرصة ثمينة لطلبة الجامعة لتطبيق معارفهم ومهاراتهم ميدانيًا، واكتساب خبرات عملية تثري مسيرتهم التعليمية، وتعزز قيمهم المهنية، بما يؤهلهم لخدمة المجتمع بكفاءة واقتدار بعد تخرجهم.