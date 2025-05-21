نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير فهد بن سلطان يُطلق وجهة تبوك هيلز والمرحلة الثانية من تبوك فالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وجهة "تبوك هيلز" والمرحلة الثانية من تبوك فالي، أحدث الوجهات العمرانية التي تطورها (NHC) بالمنطقة، وشهد توقيع الشركة لـ6 اتفاقيات تطوير عقاري لتنفيذ عدد من المشاريع في الوجهة الجديدة، في خطوة تجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030، الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني إلى 70%.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم، بمقر الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، والرئيس التنفيذي لشركة NHC محمد بن صالح البطي.

وخلال الحفل ألقى الرئيس التنفيذي لشركة NHC كلمة أوضح فيها أن الشركة تعمل على تطوير وجهات عمرانية في أكثر من 17 مدينة بالمملكة، بقيمة استثمارية تجاوزت 143 مليار ريال، تسهم في توفير السكن لأكثر من مليون نسمة.

وأشار إلى أن وجهة "تبوك هيلز" والمرحلة الثانية من وجهة تبوك فالي تمثلان امتدادًا لمشاريع NHC في المنطقة، وتتجاوز إجمالي مساحة مشاريع الشركة في تبوك أكثر من (3.4) ملايين متر مربع، وتضم أكثر من (6،400) وحدة سكنية، صُممت لتكون وجهات حية تُلبي تطلعات العائلات، والأجيال.

بعد ذلك شاهد الأمير والحضور عرضًا مرئيًا عن وجهة "تبوك هيلز"، التي تزيد مساحتها على (2.3) مليون م2، وتضم أكثر من (4600) وحدة سكنية، تضمن التعريف بمزايا الوجهة وما تشمله من مرافق وخدمات ومسطحات خضراء.

ثم قام أمير منطقة تبوك بإطلاق وجهة "تبوك هيلز" والمرحلة الثانية من تبوك فالي، التي تبلغ مساحتيهما مجتمعة أكثر من (3) ملايين متر مربع، وتضم ما يزيد عن (5400) وحدة سكنية، صُممت بأساليب عمرانية حديثة تجمع بين روح الثقافة المحلية وأعلى معايير التخطيط العمراني، لتشكّل مجتمعات سكنية عصرية متكاملة تنبض بالحياة، وتوفر بيئة مثالية للسكن ضمن بنية تحتية متكاملة وخدمات متطورة.

وفي ختام الحفل، شهد الأمير توقيع شركة NHC لـ(6) اتفاقيات تطويرية للوجهتين، إضافة إلى اتفاقية لتطوير البنية التحتية.

وفي ختام الحفل أوضح أمير منطقة تبوك أن جميع الشركات المنفذة للمشروع سعودية وتعمل وفق أعلى المعايير العقارية، وسيكون المشروع -بمشيئة الله- وجهة حضارية متميزة لمنطقة تبوك ويعود بالنفع على الجميع، مؤكدًا أن موضوع الإسكان يحظى باهتمام القيادة الرشيدة وتعمل على كل ما يذلل العقبات لتوفير المسكن المناسب.