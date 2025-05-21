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خادم الحرمين الشريفين يُعزي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة حمد بن راشد النعيمي

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خادم الحرمين الشريفين يُعزي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة حمد بن راشد النعيمي

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة،  للشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة حمد بن راشد النعيمي -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة حمد بن راشد النعيمي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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