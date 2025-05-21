نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يُعزي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة حمد بن راشد النعيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة حمد بن راشد النعيمي -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة حمد بن راشد النعيمي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".