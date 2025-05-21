رئاسة الشؤون الدينية تعلن فتح باب التطوع بموسم حج 1446هـ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، فتح باب التطوع واستقطاب المتطوعين؛ لاستثمار المواهب والكفاءات الوطنية خلال موسم الحج 1446هـ، للرجال والنساء، وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي.



وأكَّد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أنَّ الرئاسة لديها برامج متكاملة للعمل التطوعي في التخصصات الدينية، وفرصٌ تطوعية في الحرمين الشريفين، مبينًا أن فتح باب التطوع في الحرمين الشريفين يأتي انطلاقًا من مكانة التطوع السامية في الإسلام.



وتعكف الرئاسة على تحديد الاحتياج لإيجاد أكثر من 400 فرصة تطوعية جديدة، وأكثر من 200 ساعة، واستقطاب أكبر شريحة ممكنة للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة؛ ووفقًا للتخصصات الدينية.