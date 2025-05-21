المملكة تشارك في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالرباط

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت المملكة يوم أمس في الاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة المغربية ومملكة هولندا، الذي تم إطلاقه من قبل المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي في الاجتماع رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، في نيويورك، سبتمبر 2024.

ومثلت المملكة في الاجتماع الخامس للتحالف في الرباط المستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان، والمستشار محمد الحربي، وقد شارك في الاجتماع ممثلين عن عدد كبير من الدول الأعضاء في التحالف وعدد من المنظمات الدولية الذي عقد تحت شعار "استدامة الزخم لعملية السلام.. الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة".

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات سابقة عقدها التحالف بدأت في الرياض، ثم بروكسل، وأوسلو، والقاهرة، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم حل الدولتين وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وعُقد اجتماع الرباط في إطار التحضير للمؤتمر عالي المستوى المرتقب في نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025.