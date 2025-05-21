"الحكومة الرقمية" تُصدر ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت هيئة الحكومة الرقمية ضوابط تصنيف الخدمات الحكومية الرقمية الحساسة ومستويات التحقق؛ بهدف رفع مستوى موثوقية التعاملات الإلكترونية، من خلال تطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية؛ لتحديد مستويات، وتقنيات التحقق المناسبة؛ لاستخدام الخدمات الحكومية الرقمية.

وستُسهم هذه الضوابط في رفع كفاءة الخدمات والمنصات الحكومية الرقمية، وتحسين أمن وموثوقية التعاملات الإلكترونية، كما ستدعم الجهود القائمة للقضاء على التطبيقات الوهمية ومكافحة الاحتيال الرقمي في المملكة، وصولًا إلى بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وذلك من خلال تمكين الجهات الحكومية من مواجهة التحديات الرقمية بفعالية، وضمان حماية البيانات، والمعلومات الحساسة بكفاءة واستدامة.