انت الان تتابع خبر قرار صادم ومفاجئ .. السعودية تستقدم عمالة أجنبية وتنهي سعودة هذه المهن والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 21 مايو 2025 05:50 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن حزمة من الإجراءات الجديدة لضمان حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة وتحسين تجربتهم في السفر الجوي وتضمنت القرارات إلزام شركات الطيران بتقديم تعويض مالي يصل إلى 200% من قيمة التذكرة في حال رفض الإركاب دون مبرر قانوني، إضافة إلى تقديم خدمات شاملة وتدريب الطواقم لضمان بيئة سفر عادلة وآمنة تثهسو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعويض 200%

أوضحت الهيئة أن المسافرين من ذوي الإعاقة الذين يتم رفض إركابهم دون سبب قانوني واضح، يستحقون تعويضًا ماليًا يعادل ضعف قيمة التذكرة المدفوعة ويهدف هذا القرار إلى منع أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش وضمان معاملة عادلة لكافة فئات المجتمع.

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شروط الاستحقاق

لضمان تنظيم عملية التعويض وتفادي سوء الاستخدام، وضعت الهيئة عدة شروط منها:

تقديم وثائق رسمية تثبت الإعاقة (كالتقارير الطبية أو بطاقات ذوي الإعاقة).

إثبات أن رفض الإركاب كان بدون مبرر قانوني.

تقديم شكوى رسمية إلى شركة الطيران أو الهيئة العامة للطيران المدني للمطالبة بالتعويض.

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التزامات موسعة على شركات الطيران

لم تقتصر الإجراءات على التعويضات المالية، بل شملت: