انت الان تتابع خبر انتهى الجدل .. السعودية ترد رسميا - منع سكن الوافدين في تلك المدن الكبرى والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 21 مايو 2025 03:54 مساءً - في ظل تداول أنباء مثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوضيح رسمي يضع حدًا للشائعات حول تقييد سكن العمالة الوافدة في مناطق محددة بمدينتي الرياض وجدة حخنتث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نفي رسمي للشائعات

أكدت الوزارة في بيان مفصل أن جميع ما يتم تداوله حول منع فئات معينة من المقيمين من السكن في أحياء محددة هو معلومات غير صحيحة، مشددة على أن الأنظمة الحالية تمنح العمالة الوافدة حرية اختيار أماكن إقامتهم بما يتوافق مع اللوائح المنظمة.

اقرأ أيضا: الموارد البشرية تعلن رفع نسب توطين عدد من المهن

أسباب انتشار الشائعات

تحليل محتوى الشائعات يشير إلى أنها بدأت تنتشر عبر مجموعات واتساب ومنصات التواصل بشكل مجهول المصدر، حيث زعمت وجود “قرارات سرية” تمنع جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة والخبراء يرجعون انتشار هذه الإشاعات إلى:

سوء فهم لتعديلات سابقة متعلقة بتراخيص السكن الجماعي.

محاولات لخلق بلبلة في سوق العمل.

نشر معلومات من مصادر غير موثوقةر

حقوق العمالة الوافدة في اختيار السكن

وفقًا للأنظمة السعودية، يتمتع جميع العمال الوافدين بحقوق واضحة فيما يخص:

اختيار مكان الإقامة المناسب.

تغيير السكن بعد إبلاغ الكفيل.

الشروط الصحية للسكن.

الحماية من الاستغلال في أسعار الإيجارات.

اقرأ أيضا: أسباب رفض زواج السعودية من أجنبي

نصائح للعمالة الوافدة لتجنب المشاكل السكنية

بناءً على توجيهات الوزارة، يقدم خبراء سوق العمل هذه النصائح الذهبية: