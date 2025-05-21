انت الان تتابع خبر فرحة تعم المقيمين .. السعودية تلغي رسوم المرافقين للمواليد الجدد بلا شروط! والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأربعاء 21 مايو 2025 02:42 مساءً - في خطوة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المقيمة، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إعفاء المواليد الجدد من رسوم المرافقين، التي كانت تُقدّر بـ400 ريال شهريًا لكل طفل طكفغر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الفئات المستفيدة من الإعفاء

يشمل هذا القرار:

جميع المواليد الأجانب الذين وُلدوا على الأراضي السعودية.

أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.

أطفال الوافدين من مختلف الجنسيات.

شروط الاستفادة من الإعفاء

للاستفادة من هذا الإعفاء يجب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل المولود في المستشفى خلال 24 ساعة من الولادة. استخراج شهادة ميلاد من الأحوال المدنية خلال 90 يومًا من الولادة. إدراج المولود في إقامة الوالد عبر منصة "أبشر". الحصول على رقم هوية للمولود من الجوازات.

الفوائد المترتبة على الإعفاء

توفير مالي: يخفف القرار العبء المالي عن الأسر، حيث كانت الرسوم تصل إلى 4800 ريال سنويًا لكل طفل.

يتيح التسجيل المبكر للمولود الحصول على تأمين صحي.

يمكن للأطفال المسجلين الاستفادة من التعليم الحكومي.

يسهل الحصول على هوية للمولود إجراءات السفر والعودة.

تحذيرات وتنبيهات مهمة

الإعفاء لا يشمل الزوجة أو الأبناء الآخرين؛ يجب سداد رسومهم في موعدها.

عدم التسجيل خلال الفترة المحددة قد يحرم المولود من الاستفادة من الخدمات المتاحة.

آراء الخبراء

أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله السويلم مؤكدًا أنه خطوة إيجابية تُخفف الأعباء عن الأسر المقيمة وتُعزز من جاذبية المملكة كوجهة للعيش والعمل.