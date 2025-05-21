نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في محافظة عدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للبالغين في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة من 9 حتى 17 مايو 2025م، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة (139) عملية في مجال القسطرة العلاجية لـ(75) مريضًا، و(86) عملية في مجال جراحة القلب المفتوح لـ(32) مريضًا، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

وتأتي هذه الجهود في سياق المشاريع الطبية التطوعية بمختلف التخصصات التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناتهم.